Cosa ci aspetta oggi, 20 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Qualsiasi tentativo di farvi rientrare con la testa sul lavoro appare vano. Sforzatevi di più e concentratevi!

Toro: Omettere elementi importanti durante le discussioni con il partner potrebbe non essere la mossa giusta.

Gemelli: Evitare le call di lavoro e le mail dei clienti non vi riporterà magicamente in spiaggia con uno spritz in mano...

Cancro: Cominciare dalle occupazioni più ostiche renderà tutta in discesa questa lunga giornata lavorativa.

Leone: Con la vostra mente siete ancora nel pieno delle ferie e non c’è nulla che potrebbe rovinarvi il buonumore!

Vergine: Ricorderete i momenti più duri attraversati e superati con tenacia come esempio della vostra resilienza.

Bilancia: Seminate bene e raccoglierete altrettanto, sia in amicizia sia in amore! Non cedete all’invidia degli altri.

Scorpione: Tutto quello di cui avete bisogno è la vicinanza di un vero amico e la sua disponibilità all’ascolto. Fidatevi...

Sagittario: Godete di un periodo particolarmente positivo su ogni fronte: raccogliete i frutti del vostro sudore!

Capricorno: Se dovete prendere una decisione importante, contate sempre sugli altri per essere consigliati. Vedrete!

Acquario: Accedere a quella cerchia di amici così esclusiva non è difficile, ma è molto più facile uscirne…

Pesci: Provate a sperimentare campi nuovi e distanti da voi, non potete sapere cosa succederà! Mettetevi alla prova!

