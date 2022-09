Cosa ci aspetta oggi, 2 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete: In vista una splendida serata per le coppie felici. Se siete single potete aprirvi alle novità uscendo dalla comfort zone.

Toro: Sul lavoro non accontentatevi dei risultati raggiunti, perché potete ottenere di più, molto di più.

Gemelli: La vostra innata simpatia e l'abilità di comunicazione vi rendono facile l’intesa con il prossimo. È una gran bella cosa.

Cancro: Con il weekend alle porte non mancheranno di certo inviti e proposte divertenti. L’estate in fondo non è ancora finita.

Leone: Concedetevi un po’ di tempo per voi, e se potete evitate di farvi prendere da dubbi sulle persone che avete a fianco.

Vergine: Siete all’epilogo di una settimana in cui vi siete mossi con sicurezza e avete ottenuto ovunque consensi.

Bilancia: La vostra mente, sempre pronta a mettersi in gioco per riflettere, studiare, analizzare, dovrebbe lasciarvi tranquilli a volte.

Scorpione: Non trascurate la salute, se avvertite stanchezza, e non peccate d’ingenuità nelle faccende personali: specie in famiglia.

Sagittario: Nei campi dell’arte e dello sport avete molte possibilità di essere attivi insieme ai vostri cari. Approfittatene.

Capricorno: Concentratevi ancora sul lavoro e non perdete tempo. Il giorno vi vuole decisi, precisi e lungimiranti...

Acquario: Qualche screzio con il partner era da mettere in conto. Lo stress per il ritorno dalle ferie fa questi scherzi.

Pesci: Se vi sentite svantaggiati rispetto a qualcuno sul lavoro non demordete. Ricaricate le batterie nel weekend e ripartite.

