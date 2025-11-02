Cosa dicono le stelle per il 2 novembreLa giornata segno per segno
Ariete – In amore serve più ascolto. Lasciate che l’altra persona si esprima senza interrompere.
Toro – Giornata malinconica, che vi porta a pensare a chi avete perso. Cercate compagnia: starete meglio.
Gemelli – Tempo da trascorrere in famiglia: sfruttate bene il momento, per migliorare rapporti un po’ insipidi.
Cancro – Un’idea creativa per la vostra attività si fa strada: valutate come trasformarla in qualcosa di concreto!
Leone – Il clima autunnale ispira riflessioni molto profonde. Dedicate tempo a capire cosa volete davvero.
Vergine – Un impegno familiare richiede parecchia energia, ma vi farà sentire utili e partecipi a una giusta causa.
Bilancia – Sul fronte economico oggi arriva una piccola entrata inattesa. Usatela con intelligenza e senza sprecarla...
Scorpione – Un gesto gentile verso un collega migliora una giornata grigia. Nonostante tutto, vi riscoprite felici.
Sagittario – Un invito a un evento culturale stimola la vostra curiosità. Accettate senza troppe esitazioni.
Capricorno – In amore piccoli gesti quotidiani contano più di grandi promesse campate per aria. Metteteli in pratica.
Acquario – Oggi potreste scoprire un nuovo posto in città che vi conquista. Seguite l’istinto, non ve ne pentirete.
Pesci – La calma della stagione autunnale vi aiuta a ricaricare le energie mentali. Concedetevi momenti lenti.