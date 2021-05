Cosa ci aspetta oggi, 2 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Giornata di svago, in cui proverete a sviluppare nuove relazioni. Ne avete bisogno in questo momento.

Toro: State passando del tempo in famiglia. Cercate di non intromettervi nelle discussione che non vi riguardano.

Gemelli: Fate mente locale sul come migliorare le vostre iniziative sul lavoro. Potreste avere degli ottimi risultati.

Cancro: Almeno oggi non pensate agli affari. È il momento di prestare un’attenzione speciale a chi vi riserva sempre buone parole.

Leone: Ricordatevi che con i vostri sforzi avete compiuto imprese che per molti sarebbero risultate titaniche.

Vergine: Prendete la giornata alla leggera e mettete da parte alcuni vecchi rancori per il bene della compagnia di amici.

Bilancia: Sarete ricompensati sotto il profilo affettivo se saprete trattare con dolcezza chi vi sta sempre accanto.

Scorpione: Prendete alcune buone soluzioni mostratevi dai colleghi più esperti. Le migliori decisioni nascono anche dall’umiltà.

Sagittario: Sentite il peso di parole non dette a chi se le meritava. Non rimandate quello che andrebbe fatto nell’immediato.

Capricorno: Un po’ di relax è quello che serve per affrontare la prossima settimana, che vi metterà decisamente più pressione.

Acquario: Basta guardare in casa per trovare chi può esservi d’appoggio in questi giorni. Sarete anche più a vostro agio.

Pesci: Con la persona che vi piace forse è il momento di buttarsi, ed esprimere quello che provate veramente.

