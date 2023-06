Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: Usate questa giornata libera dal lavoro per ricaricarvi e trascorrere una giornata con il partner e gli amici.

Toro: Sognavate una giornata di totale relax, ma sono sorti alcuni problemi da sistemare... e addio riposo...

Gemelli: Giugno è arrivato e non avete ancora organizzato le ferie. Che ne dite di un interrail tra le capitali europee?

Cancro: Uscire dalla comfort zone non può che farvi bene; da troppo tempo siete ingessati in una routine senza scampo.

Leone: L’estate è alle porte e continuate a pensare alle vacanze: non vi resta che attendere

pazientemente...

Vergine: Vi siete ridotti all’ultimo per organizzare una gita con gli amici? Che ne dite di una passeggiata o di una visita?

Bilancia: Odiate le ingiustizie e volete aiutare subito un amico in difficoltà: sfoderate la vostra dialettica in sua difesa.

Scorpione: Il vostro cuore spezzato vi tiene lontani da nuovi possibili incontri. Perché non ritrovare la fiducia? Buttatevi!

Sagittario: Negli ultimi mesi avete lavorato a progetti impegnativi e ora che li avete chiusi potete tirare il fiato.

Capricorno: Da amanti della solitudine non avete organizzato nulla per oggi: crogiolatevi al sole, cosa c’è di meglio?

Acquario: Il partner è estremamente geloso e non vi lascia tregua? Fategli capire che deve avere più fiducia in voi.

Pesci: Se state male per amore non costringetevi a uscire in compagnia: oggi ascoltate i vostri bisogni...

