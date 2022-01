Cosa ci aspetta oggi, 2 gennaio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – È solo il secondo giorno di questo nuovo anno, ma la vostra mente sta già elaborando tanti nuovi progetti da condividere!

Toro – Siete molto metodici, iniziate quindi a stilare un piano accurato delle prossime attività, così da tenere alto l’umore.

Gemelli – Ci sono opportunità che vi spaventano? Non temete, abbiate coraggio e vedrete che il 2022 sarà pronto a sorridervi presto.

Cancro – Nonostante il nuovo anno, i vostri valori fondamentali resteranno saldi. L’amore in famiglia vi darà la forza per affrontare le sfide.

Leone – La grinta per affrontare questo inizio non manca, cercate però di equilibrare gli impegni per non essere sovraccarichi a breve.

Vergine – Siate meno permalosi: allontanare gli affetti non aiuta nessuno, soprattutto se dovete andare incontro a decisioni difficili...

Bilancia – Non cercate la fonte della felicità fuori da voi: guardatevi dentro, l’equilibrio starà nello stimarvi più di quanto facciate adesso.

Scorpione – Propositi per il nuovo anno? Siate più gentili con il prossimo; la vostra satira è pungente e a volte non viene compresa.

Sagittario – La concentrazione manca, ma non temete: ora è tempo di esplorare, al lavoro ci potete pensare in un altro momento.

Capricorno – Se sarete in grado di lasciare andare le redini, vedrete che anche il vostro spirito solitario troverà a chi affidarsi.

Acquario – Contestare ma con grazia è l’arte per cui siete più portati, ma fate attenzione: non sempre andrà bene una linea polemica.

Pesci – In questo momento vi state perdendo in alcuni inutili pensieri negativi; fermate la ruota e uscite, il mondo vi aspetta!

