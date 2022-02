Cosa ci aspetta oggi, 2 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi aspetta un mercoledì ricco di sorprese. I progetti a cui avete dato avvio iniziano a dare i primi risultati: coglieteli!

Toro – Il vostro grande senso metodico vi permette di uscire molto spesso da situazioni scomode, ma non contateci troppo.

Gemelli – Non sarete in grado di tenere a bado la vostra curiosità. Cercate perlomeno di mitigarla, per non risultare troppo invadenti.

Cancro – Alcuni legami leggermente in crisi troveranno un nuovo punto di incontro. La recuperata complicità vi riempirà di serenità.

Leone – Sarà una giornata piuttosto dinamica. Calibrate sapientemente le energie per non arrivare stremati alle ultime incombenze.

Vergine – Ogni tanto dovete imparare a cedere terreno, soprattutto sul lavoro. La tenacia va bene, purché non diventi testardaggine.

Bilancia – Nei confronti tendete a fare da pacieri mediando tra le varie esigenze. Questa volta dovrete pensare innanzitutto alle vostre.

Scorpione – È nei momenti di difficoltà che si riconoscono i veri amici. E oggi ne sarà la prova: un legame in particolare vi sarà di supporto.

Sagittario – Esplorare nuove vie fa parte della vostra complessa natura. Cercate però di non gettarvi a capofitto, ma riflettete.

Capricorno – Abbiate il coraggio di non continuare a lasciare da parte le vostre ambizioni. Siete capaci e dovete fidarvi di più dell’istinto.

Acquario – Contestare le ingiustizie è un ottimo modo per dimostrare il vostro impegno. Attenzione però, non tutti la pensano come voi.

Pesci – L’altruismo ultimamente è venuto meno. Forse c’è qualcosa che turba la vostra fiducia nel mondo: provate a rifletterci.

© Riproduzione riservata