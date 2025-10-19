Come sarà la vostra domenica? Ecco le previsioni degli Astri, segno per segno!

Ariete: Un’uscita con amici vi distoglie da un pensiero ricorrente. Ridere insieme fa bene più di ogni consiglio.

Toro: L’amore torna centrale nei pensieri. Un gesto sincero smuove emozioni che credevate ferme da tempo.

Gemelli: Sul lavoro meglio non rimandare davvero nulla. Chiudere una questione oggi evita tensioni future.

Cancro: Una questione domestica si risolve con un compromesso. Non è perfetto, ma vi farà stare meglio.

Leone: L’energia oggi non manca, ma serve canalizzarla. Concentrazione e ritmo vi porteranno lontano.

Vergine: Nel vostro tempo libero cercate il silenzio: allontanarvi dalla confusione vi farà recuperare lucidità.

Bilancia: Una telefonata riscalda il cuore. Le emozioni contano anche quando non vengono dette esplicitamente.

Scorpione: Un malinteso in famiglia può essere chiarito in fretta. Siate diretti, ma senza alzare inutili muri.

Sagittario: Avete voglia di belle novità: programmate un viaggio, anche breve, per rimettere in moto il pensiero.

Capricorno: I colleghi apprezzano la vostra consueta coerenza. Anche se tacete, la vostra solidità parla da sé.

Acquario: Un vecchio progetto torna a farsi vivo dopo tempo. Siate pronti a riprenderlo con più convinzione di prima.

Pesci: Nel cuore torna serenità. L’intesa con chi vi circonda si rafforza grazie a piccoli momenti sinceri.

