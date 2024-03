Cosa ci aspetta oggi, 19 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Spesso guardate agli altri per trovare un’ispirazione. Non è la soluzione, però. Credete di più in voi!

Toro – Smettetela di correre. Fermatevi e riprendete fiato o presto crollerete sotto il peso degli impegni che avete preso.

Gemelli – Smettetela di chiudere gli occhi su certe situazioni che vi fanno sentire a disagio. È ora di agire, piuttosto!

Cancro – Cominciate a non tollerare più certi comportamenti infantili degli amici. Parlate loro chiaramente.

Leone – Chi credete sarà più d’aiuto tra il partner e i genitori? Dividete il tempo e trovate una soluzione comune.

Vergine – Quanto ancora vi tormenterete per un errore fatto in buona fede? Andate avanti e smettetela di pensarci.

Bilancia – Se non vi sentite molto in forma non disperatevi, ricordate che è solo una fase, prima o poi passerà...

Scorpione – Quanti anni avete passato chini sui libri aspettando questo momento? Godetevi la gloria: è tutta meritata!

Sagittario – La famiglia vi sta facendo pressioni da più parti, ma ricordate che l’ultima parola sarà sempre la vostra.

Capricorno – Un’amicizia scomparsa da tempo ritornerà alla carica. Ma attenzione: continuate a proteggere i vostri sentimenti.

Acquario – Smettete di piangervi addosso e rimboccatevi le maniche. C’è ancora tanto da fare per quel sogno!

Pesci – Anche se credete di avere la situazione sotto controllo, qualcosa vi sta sfuggendo. Sbrigatevi a capire cosa!

