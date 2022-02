Cosa ci aspetta oggi, 19 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non arrendetevi così facilmente. Il fallimento fa parte della vita e può aprire nuove porte e opportunità. Cercatele.

Toro: C’è una cosa che vi spaventa del futuro. Non è il momento di pensarci troppo, la vita darà le sue risposte a tempo debito.

Gemelli: Le persone sensibili riescono ad aprire una piccola breccia nel vostro cuore a volte indurito. La tenerezza non vi manca...

Cancro: Qualche volte vi perdete in pensieri di cui non capite il senso. Cercate di non seguire suggestioni che vi portano via la pace...

Leone: Ci sono momenti che non vorreste finissero mai. Cercate di imprimerli nella memoria, vi condurranno sulla strada fatta per voi.

Vergine: È vero, non siete abituati a perdere il controllo. Ballate con la musica ad alto volume, vi aiuterà a liberare il mondo emotivo.

Bilancia: Un sano basta al senso del dovere che tanto vi affatica va detto. La bravura non è il fine della vita e voi non siete perfetti.

Scorpione: Un po’ di relax è quello che vi ci vuole. Penna alla mano e stendete tutte le idee che vi vengono per trovare la tranquillità.

Sagittario: Cercate di aprirvi almeno con gli amici più stretti, altrimenti quello che avete dentro alla lunga diventerà troppo pesante.

Capricorno: In alto mente e cuore, non c’è modo migliore per affrontare le cose che un sorriso che parte da dentro, anche senza motivo.

Acquario: Lo stress può essere una brutta bestia per il corpo e per l’anima. Trovate valvole di sfogo creative come sapete fare voi.

Pesci: Basta con le paure, è il momento di trovare il coraggio di osare, anche se doveste fallire. Il gioco vale la candela.

