Cosa ci aspetta oggi, 19 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Qualcuno di voi è già tornato dalle ferie, e già si imbatte in piccoli contrattempi. Siate lucidi e ripartite alla grande.

Toro: Occhio alle uscite di denaro in questi giorni di pieno agosto. Va bene divertirsi, ma l’equilibrio è sempre preferibile.

Gemelli: La vita affettiva vi regalerà una serata invidiabile, e che farà da trampolino di lancio per un weekend di passione.

Cancro: È il momento di abbandonare la pigrizia e trarre qualcosa di veramente speciale da queste vacanze.

Leone: Grazie al riposo che state regalando alla vostra mente nasceranno idee nuove per affrontare alla grande il lavoro.

Vergine: Un buon consiglio: non pretendete troppo e concedevi qualche pausa, magari in buona compagnia.

Bilancia: Una ventata di ottimismo solleva lo spirito e vi mette in contatto con chi condivide le vostre passioni.

Scorpione: Potreste organizzare una bella cena estiva a casa vostra. E invece dei soliti amici invitate i vostri cari, per una volta.

Sagittario: In questa parte finale di estate s’infittisce la vita mondana e diventano numerosi gli appuntamenti.

Capricorno: Anche in vacanza non sopportate di lasciare le cose in sospeso, neppure se avreste tempo domani per concluderle.

Acquario: Entusiasmo, abilità nella programmazione e nell’esecuzione: sono gli ingredienti giusti per un fine settimana da sogno.

Pesci: Chi è agli ultimi giorni di ferie si faccia prendere dalla malinconia. Sfruttate invece quanto avete imparato.

