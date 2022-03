Cosa ci aspetta oggi, 18 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Oggi è una di quelle giornate in cui vorreste solo avvolgervi nelle coperte e poltrire. Ma il lavoro chiama! Domani riposerete.

Toro: Sapevate che una rondine può volare per giorni interi? Instancabile, proprio come voi. Ma ricordatevi che siete umani!

Gemelli: Gli equilibri intorno a voi non sono più stabili come un tempo. Non temete, l’universo saprà prendersene cura...

Cancro: Ogni tanto i ricordi della vostra vita passata si fanno pesanti come macigni. La malinconia, a volte, può essere liberatoria...

Leone: Non è elettrizzante sapere che oltre la soglia di casa c’è un mondo tutto da scoprire? Non limitate mai le vostre opportunità.

Vergine: “Chi desidera vedere l’arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia”. È Paulo Coelho a dirlo. Fate tesoro dell’insegnamento.

Bilancia: Oggi qualche imprevisto busserà alla vostra porta. Non perdete il vostro proverbiale equilibrio e sarete padroni della situazione.

Scorpione: State pensando di dare una rinfrescata all’arredamento di casa? Concentratevi su tinte pastello dal potere calmante.

Sagittario: A volte fate fatica a mantenere una vita sociale attiva. Chi vi ama non avrà problemi a capirlo e a lasciarvi i vostri spazi...

Capricorno: Siete davvero innamorati o avete solo paura di essere soli? Chiedetevelo ora, prima che l’abitudine confonda le acque.

Acquario: Non lasciate che chi è geloso di ciò che avete conquistato vi tragga in inganno! È solo l’invidia a parlare...

Pesci: Qualcuno a voi caro fatica a prendersi delle responsabilità importanti. Fateglielo capire con gentilezza, vi ascolterà.

