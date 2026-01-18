Ariete: Cercate di comprendere i difetti altrui e non siate troppo severi nei giudizi. La benevolenza ripaga sempre.

Toro: Attenzione alle sorprese in ambito sentimentale. Potrebbero scombussolare gli equilibri attuali.

Gemelli: Da un’esperienza negativa potete imparare molto per il futuro. Non concentratevi solo sul fallimento!

Cancro: Occorre abilità per gestire le relazioni interpersonali, in modo da tessere una rete di rapporti proficui.

Leone: L’ambito sociale è animato da una serie di novità che potrebbero rivoluzionarvi la vita. Accoglietele!

Vergine: Una dose di tolleranza in più può aiutare ad appianare le difficoltà emerse nell’ultimo turbolento periodo.

Bilancia: Approfittate di una giornata più scarica del solito per organizzare un’uscita con gli amici più cari.

Scorpione: La compagnia degli altri vi sostiene, vi incoraggia e vi infonde fiducia. Siete in grado di ricambiare il favore?

Sagittario: Piccole incomprensioni con amici, parenti e datore di lavoro vi rendono di umore piuttosto ballerino.

Capricorno: Tutto sembra estremamente facile quando la vita sentimentale è in ordine. Cercate di mantenere l’equilibrio.

Acquario: Appagate il vostro desiderio di scoperta organizzando un viaggio di piacere. Da soli o in compagnia?

Pesci: Se un pensiero vi ronza in testa come una mosca fastidiosa, fermatevi e aspettate che voli via.

