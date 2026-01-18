Cosa dicono le stelle per il 18 gennaioLa giornata segno per segno
Ariete: Cercate di comprendere i difetti altrui e non siate troppo severi nei giudizi. La benevolenza ripaga sempre.
Toro: Attenzione alle sorprese in ambito sentimentale. Potrebbero scombussolare gli equilibri attuali.
Gemelli: Da un’esperienza negativa potete imparare molto per il futuro. Non concentratevi solo sul fallimento!
Cancro: Occorre abilità per gestire le relazioni interpersonali, in modo da tessere una rete di rapporti proficui.
Leone: L’ambito sociale è animato da una serie di novità che potrebbero rivoluzionarvi la vita. Accoglietele!
Vergine: Una dose di tolleranza in più può aiutare ad appianare le difficoltà emerse nell’ultimo turbolento periodo.
Bilancia: Approfittate di una giornata più scarica del solito per organizzare un’uscita con gli amici più cari.
Scorpione: La compagnia degli altri vi sostiene, vi incoraggia e vi infonde fiducia. Siete in grado di ricambiare il favore?
Sagittario: Piccole incomprensioni con amici, parenti e datore di lavoro vi rendono di umore piuttosto ballerino.
Capricorno: Tutto sembra estremamente facile quando la vita sentimentale è in ordine. Cercate di mantenere l’equilibrio.
Acquario: Appagate il vostro desiderio di scoperta organizzando un viaggio di piacere. Da soli o in compagnia?
Pesci: Se un pensiero vi ronza in testa come una mosca fastidiosa, fermatevi e aspettate che voli via.