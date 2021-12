La giornata di oggi, segno per segno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Quando siete giù di morale, cercate di non restare soli con i vostri pensieri ma trovate il modo di scacciare la negatività!

Toro: Diffidate da chi agisce pensando in primis a se stesso. Il compromesso nei rapporti serve a tutelare i bisogni di ciascuno.

Gemelli: Riflettete su cosa date al prossimo prima di giudicare i comportamenti altrui. Un po’ di autocritica non guasta mai.

Cancro: Avete mai pensato di realizzare originali segnaposto natalizi con materiali riciclati? Un esempio sono i tappi di sughero.

Leone: Acquistare delle piantine dona maggiore gioia interiore. Prendetevi cura di loro con piccoli gesti di attenzione quotidiani.

Vergine: Il vostro essere solari va celebrato con colori forti e accesi. Scegliete capi che risaltino al meglio la vostra personalità!

Bilancia: Quando uscite con gli amici non monopolizzate sempre le discussioni dando modo anche agli altri di esprimersi.

Scorpione: Siete molto sensibili e attenti ai bisogni del partner che attraverserà un periodo delicato in cui avrà bisogno di supporto.

Sagittario: L’atmosfera natalizia vi riscalda il cuore di gioia e condivisione. Visitate i mercatini assaporando una cioccolata calda.

Capricorno: Usate l’arma del sarcasmo per nascondere le emozioni più intime. Eppure i sentimenti si leggono sul vostro volto…

Acquario: Volete scaricare la tensione accumulata ma non sapete come. Perché non sentire un concerto della vostra band preferita?

Pesci: Quando partite per una gita fuori porta assicuratevi di avere con voi le giuste attrezzature per non correre rischi inutili.

