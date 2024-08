Cosa ci aspetta oggi, 18 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - State bene all’erta per cogliere le occasioni e non farvele soffiare di sotto il naso, o per evitare passi falsi.

Toro - Nelle questioni famigliari non tenetevi sempre tutto dentro: trovate un modo per sfogarvi un po’...

Gemelli - Freddezza in coppia. Ultimamente siete un po’ distanti, ma una cena romantica può cambiare le cose...

Cancro - Per chi di voi domani tornerà al lavoro: non disperate e godetevi quest’ultima giornata di ferie senza stress.

Leone - L’intuito e il fiuto vi aiuteranno a comprendere fino a che punto potete osare con quella persona...

Vergine - Si prospetta una serata da ricordare per quanto riguarda l’amore e la vita di coppia: emozioni da custodire.

Bilancia - La giornata si prospetta molto movimentata, piena di programmi sfiziosi e anche di opportunità romantiche.

Scorpione - Anche in vacanza un maggiore senso pratico sarà il giusto antidoto per combattere eventuali difficoltà.

Sagittario - Idealmente vorreste rimanere incollati al partner ventiquattro ore su ventiquattro, ma dategli tregua!

Capricorno - Ingranare la retromarcia e ridimensionare certe aspettative non sempre è un male. Godetevi il presente.

Acquario - Non siate sordi al richiamo della bella stagione, che v’invita a concedervi qualche pausa di relax.

Pesci - Nei prossimi giorni non lascerete nulla d’intentato per raggiungere gli obiettivi che vi proponete da tempo.

