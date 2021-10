Cosa ci aspetta oggi, 17 ottobre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Una semplice passeggiata vi cambierà lo sguardo su quell’amicizia e la giornata prenderà una piega sorprendente.

Toro – Una domenica come le altre? Non è detto, se saprete fare tesoro dei momenti in compagnia. Tanta allegria oggi per voi!

Gemelli – Credete in voi stessi, fate ogni cosa al meglio, accogliete le proposte altrui. La docilità e la fiducia vi regaleranno sorprese...

Cancro – Pensate un po’ troppo spesso di avere ragione soltanto voi. Oggi vi toccherà mettervi in discussione, preparatevi!

Leone – Smettete di perdere tempo in cose che non portano da nessuna parte. Oggi fate un po’ il punto e vivete a pieno!

Vergine – Se fosse ancora estate stareste molto meglio, ve lo ripetete spesso. E se invece la vostra estate fosse dentro? Coltivatela!

Bilancia – Andare fuori dagli schemi di sempre vi costa moltissimo. Eppure sarà una giornata fatta di sorprese, pronti a cavalcare l’onda?

Scorpione – Cercate da troppo la serenità per credere che possa esistere anche per voi. Invece si nasconde in due occhi e un volto...

Sagittario – Un invito a cena vi sorprenderà. Mantenete la calma e prendetela con filosofia. Da ogni cosa può uscire del buono...

Capricorno – Il coraggio non vi manca quando qualcosa vi interessa. Ma in questo caso la paura vi sta vincendo. Chiedete un piccolo aiuto!

Acquario – Lavoro e famiglia sempre in lotta. Non sapete più da che parte girarvi. Prendetevi questo giorno per fare scelte importanti.

Pesci – Il cielo sereno vi manca. Una giornata nella natura è quello che ci vuole, in buona compagnia. Tutto si risolverà per il meglio.

