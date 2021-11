Ariete – È il momento giusto per aprirsi alle nuove conoscenze. Non tiratevi indietro di fronte a un invito a cena.

Toro – La settimana è solo a metà e voi già sentite sulla schiena il peso di mesi di lavoro. Il weekend sarà rigenerante, pazientate.

Gemelli – Fermatevi un attimo e mettete al centro la vostra persona del cuore: se l’amate, non cercate di cambiarla.

Cancro – Vi sembra che la vostra carriera sia arrivata ad un punto morto. Cercate di guadagnare consapevolezza su quello che volete.

Leone – Siete dei maestri nell’uscire dagli schemi e, a volte, vi dovete giustificare...troverete chi la pensa come voi.

Vergine – Aprite la mente: le vostre possibilità di esplorare il mondo sono infinite, non limitatevi alla staticità, siate dinamici!

Bilancia – Ognuno ha delle peculiarità che non necessariamente possono andarvi a genio. Cercate di accettarlo e proseguire.

Scorpione – Cercate di individuare alcuni aspetti della vostra vita che sono davvero importanti per voi e concentratevi su quelli.

Sagittario – Forse questo desiderio di perfezione vi sta generando ansia? Agli occhi di chi vi ama non avete bisogno di migliorarvi.

Capricorno – La vostra sete di conoscenza non si appaga: perché non leggere una parola al giorno per ampliare il vocabolario?

Acquario – Siete ricchi nello spirito e questo è uno dei vostri più grandi pregi agli occhi di chi vi circonda. Il bene che fate vi ritornerà.

Pesci – La vostra sensibilità è un’arma a doppio taglio: vi dà profondità d’animo ma anche qualche lacrima di troppo.

