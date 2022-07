Cosa ci aspetta oggi, 17 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Attenti, oggi, a non dare troppa confidenza a qualcuno che, di solito, sembra starsene lontano da voi.

Toro: Con pochi accorgimenti, potreste organizzare meglio la vostra domenica e dare un aspetto migliore a un angolo della casa.

Gemelli: In questa giornata d’estate arriva un po’ di relax, magari con l’aiuto di qualche tecnica di rilassamento.

Cancro: Dovete essere più cauti nella vita di coppia per non irritare il partner con atteggiamenti troppo pretenziosi.

Leone: Nel pieno dell’estate è bene che badiate al vostro benessere fisico, alla persona amata e al vostro aspetto.

Vergine: Per chi può oggi non ci sono scuse per non andare al mare in compagnia. E poi chissà cosa può succedere...

Bilancia: Non abbiate paura di esprimere la vostra personalità: se vi lascerete andare conquisterete davvero tutti.

Scorpione: Fino a questa sera saprete mantenere vivo e vitale l’interesse e il dialogo con la persona amata.

Sagittario: Non mettetevi a competere laddove sapete in partenza che vi è impossibile vincere. Rischiate di scottarvi.

Capricorno: Ogni tanto qualche scossone ci vuole per costringervi a prendere le decisioni necessarie senza indugiare troppo.

Acquario: In campo amoroso potreste sentirvi un po’ strani, un po’ confusi; non riuscite a chiarirvi le idee e i sentimenti.

Pesci: Per chi deve ancora andare in ferie, questo è il momento di rilassarsi per le ultime settimane a lavoro.

