Cosa ci aspetta oggi, 17 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La vita di coppia appare un po’ litigiosa, ma anche carica di entusiasmo e di disponibilità al confronto.

Toro: Oggi la vostra accentuata vena mondana vi potrà aiutare, facilitando molte nuove conoscenze...

Gemelli: Se qualcosa non è fatto alla perfezione, non fateci caso e, soprattutto, cercate di sorridere di più!

Cancro: Fascino e sensibilità vi contraddistinguono, e per questo sarete corteggiati da persone molto interessanti.

Leone: Ottime occasioni per i più giovani in questo ponte ferragostano, soprattutto in ambito sentimentale...

Vergine: Quanto più vi mostrerete tolleranti verso il prossimo, tanto più otterrete disponibilità nei vostri confronti...

Bilancia: Con un po’ di buona volontà è possibile riportare in carreggiata il rapporto di coppia, dopo giorni confusi…

Scorpione: Questi giorni di relax vi serviranno per iniziare quel rilancio professionale su cui ragionate da molto tempo...

Sagittario: Mai come quest’anno queste ferie d’agosto sono state benvenute. Ricaricate per bene le batterie e rilassatevi.

Capricorno: Avete voglia di sperimentare rapporti d’amicizia nuovi e profondi. Siate dunque più estroversi oggi.

Acquario: Ultimamente, in campo affettivo, la voglia di novità e di emozioni nuove complicano il rapporto di coppia.

Pesci: Per quanto ci sia qualcosa che vi turba, riuscite a non dedicare alle preoccupazioni più energia del necessario.

