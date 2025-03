Cosa ci aspetta oggi, 16 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Qualcosa in famiglia non sta funzionando come avreste sperato, ma è ancora presto per allarmarsi.

Toro – Finalmente un po’ di tempo da dedicare allo svago! Sì, ma non sapete da che parte cominciare...

Gemelli – L’umore effervescente vi aiuterà a risultare simpatici e brillanti durante una rimpatriata tra amici.

Cancro – Provate a cambiare il vostro modo di relazionarvi, predisponendovi di più al dialogo e all’ascolto.

Leone – Una giornata ricca di sorprese e contatti umani piacevoli. Riscuotete successo anche sul lavoro.

Vergine – Una situazione professionale potrebbe sbloccarsi, o trovare soluzioni tali da soddisfare i vostri bisogni.

Bilancia – Cercate di restare con i piedi per terra e non impuntatevi su questioni insignificanti. Evitate lo scontro.

Scorpione – Vita di coppia e amicizie si conciliano con un’uscita di gruppo. Organizzatela prima che la magia si rompa.

Sagittario – Sul lavoro si apre una nuova frontiera grazie all’idea brillante di un collaboratore. Non prendetevi il merito!

Capricorno – Non mancherà lo slancio per superare ostacoli e contrattempi. Ma state attenti a non inciampare...

Acquario – Stavolta non c’è tempo per lunghe riflessioni. Dovete agire al più presto cercando di non ferire nessuno.

Pesci – Conducete eventuali trattative in modo intelligente, senza dare l’impressione di forzare troppo la mano.

