Cosa ci aspetta oggi, 16 maggio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Risolverete faccende personali, e troverete situazioni stimolanti grazie alle quali combinerete ottimi affari.

Toro: Belle novità in campo sentimentale: siete pronti ad esporvi e osare, conquistandovi la vostra felicità.

Gemelli: Le stelle oggi vi amano. E voi avvertite questa magica atmosfera: vi sentite forti e decisi, sicuri di voi stessi.

Cancro: Sentimento, desiderio e fantasia cementeranno il rapporto di coppia. Non avrete bisogno di filtri d’amore!

Leone: Per come vi muovete, sembrate in forma e padroni della situazione. Sfruttate al meglio il periodo.

Vergine: Allentate la tensione con massaggi e tecniche meditative. Anche il movimento può aiutarvi.

Bilancia: Avvertirete una piacevole sensazione di novità. Ora in famiglia molte dinamiche conflittuali si aggiustano.

Scorpione: Finalmente vi sentite davvero bene e in pace con voi stessi, e già questo rappresenta una bella novità!

Sagittario: Imperturbabili e sicuri di voi, solo un imprevisto riesce a destabilizzarvi, testando la vostra flessibilità.

Capricorno: Sarete più vicini alla persona amata, il che vi renderà anche più tolleranti e comprensivi verso il prossimo.

Acquario: Sul lavoro avrete la soddisfazione di vedere che tutto fila liscio, come un meccanismo perfettamente oliato.

Pesci: Fate mente locale sugli amici che non sentite da molto tempo. Una semplice telefonata può fare la differenza.

