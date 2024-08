Cosa ci aspetta oggi, 16 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Tendete a cadere vittima dell’amore istantaneo? Cercate di non idealizzare tutte le vostre infatuazioni...

Toro - Vi ricorderete molto presto di che pasta siete fatti e vi rialzerete trionfalmente dopo questa brutta batosta.

Gemelli - Non c’è cosa più importante della felicità dei vostri amici: fareste di tutto per vederli sorridere...

Cancro - Traspare un’aria stanca e desiderosa di novità stimolanti. Provate a uscire dalla comfort zone, non sbaglierete!

Leone - Organizzare un viaggio last minute potrebbe essere l’idea migliore per ricaricare le energie. Mare o montagna?

Vergine - Per dei tipi come voi le vacanze non esistono, ma attenti a non eccedere, altrimenti sarete più stanchi di prima...

Bilancia - Beneficiate del dubbio e fidatevi del vostro istinto infallibile: con questi due alleati trionferete in ogni sfida.

Scorpione - Sentite che è arrivato il momento di innamorarvi e accasarvi. Stanno finendo i tempi da Dongiovanni?

Sagittario - Saprete agire nel modo più corretto e coraggioso all’insorgere delle nuove difficoltà. Fidatevi dell’istinto!

Capricorno - Non abbiate paura delle aspirazioni più audaci. Credete nel vostro valore e buttatevi senza troppi timori!

Acquario - Avete riflettuto a lungo sui pro e i contro di una decisione davvero importante. Ora è tempo di agire, forza!

Pesci - Per il resto della giornata non dovreste avere altri programmi, se non quello di oziare sotto un ombrellone!

