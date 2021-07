Cosa ci aspetta oggi, 15 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Siete sempre affidabili e gentili con tutti. A volte vi sembra di non essere ricambiati ma a lungo andare sarete ripagati.

Toro – Qualcuno vi dice che siete appiccicosi come il miele ma, in realtà, siete solo innamorati, per la prima volta dopo tanto!

Gemelli – Il caos regna sovrano in casa vostra e nella vostra testa. Fate un po’ di ordine - anche metaforico - e vi sentirete subito meglio.

Cancro – Le bugie hanno le gambe corte e questo voi lo sapete. È solo questione di attendere e i bugiardi verranno smascherati...

Leone – Avete voglia di evadere, di scappare lontano. È un desiderio razionale? Se sì, perché non provare a cambiare aria per un po’?

Vergine – Siete dei maestri nell’imparare dai vostri errori, in continuo miglioramento. Non dimenticate di essere gentili con voi stessi...

Bilancia – Il bene vince sempre sul male. Potete rallegrarvi, il vostro cuore vi ha suggerito di schierarvi dalla parte giusta.

Scorpione – Quando vi sentite giudicati date il peggio di voi. Cercate, quindi, di distinguervi e di non sparare sentenze sugli altri...

Sagittario – Essere responsabili non vuol dire prendersi colpe altrui. Segnalate sempre se qualcosa non è di vostra competenza!

Capricorno – Siete molto focalizzati sul raggiungimento dei vostri obiettivi ma non perdete di vista il benessere psicologico...

Acquario – Date il meglio di voi sotto pressione ma cercate di non ridurvi sempre all’ultimo rischiando di non rispettare le scadenze!

Pesci – Avete una gran voglia di fare: forse uno sport dinamico e di squadra potrebbe darvi la giusta valvola di sfogo.

