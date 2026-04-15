Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: La vostra pazienza si sta via via esaurendo: com’è possibile che nessuno riesca a prendervi sul serio?

Toro: Ora che pian piano le giornate si fanno più calde, potreste concedervi una lunga passeggiata di coppia!

Gemelli: La vostra mente ha bisogno di respiro e idee nuove, perché non riprendere in mano quel libro dimenticato?

Cancro: Spesso, è più facile fingere che i problemi non esistano... ma affrontarli è l’unico modo per risolverli!

Leone: I fiori sbocciano, e così il vostro cuore... anche se non ve lo aspettavate, accogliete l’amore!

Vergine: Una brutta sorpresa potrebbe rovinarvi questa giornata, ma tutto dipenderà dalla vostra reazione.

Bilancia: Vedere sempre il lato positivo negli altri è un pregio, ma potrebbe diventare un’arma contro voi stessi...

Scorpione: Credere nell’impegno e nel duro lavoro non vi rende sciocchi. Non lasciatevi abbindolare dalle facili promesse.

Sagittario: Le giornate si allungano e vi sentite solari e ottimisti... sul lavoro, portate la gioia a chiunque vi circondi!

Capricorno: A volte dovreste prendere in considerazione di essere meno rigidi e lasciarvi andare all’istinto... provate!

Acquario: La vostra creatività è ciò che vi permetterà di raggiungere i vostri obiettivi, ma è necessario coltivarla!

Pesci: La vostra gentilezza non può essere una scusa per farvi trattare male: alzate la testa e non abbiate paura!

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