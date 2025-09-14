Cosa dicono le stelle per il 14 settembreLe previsioni degli Astri per la giornata di oggi
Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri! Ariete: Guardatevi le spalle dalle malelingue, ma anche da presunti amici fidati che potrebbero sorprendervi.
Toro: Vi siete svegliati con il piede giusto. Pieni di energia vi recherete al lavoro scoprendo che siete anche gli unici.
Gemelli: Quando un vostro caro vi chiederà come state, rispondete con sincerità: probabilmente saprà aiutarvi.
Cancro: Attenzione al portafoglio: le spese folli che avete fatto nell’ultimo periodo potrebbero avervi messo in crisi.
Leone: È sempre un buon momento per accantonare le proprie paure e provare a fare qualcosa di insolito.
Vergine: Oggi siete più lunatici del solito: qualche amico a cui avete fatto una promessa potrebbe spazientirsi.
Bilancia: Avete finalmente ritrovato una passione sopita da molto tempo: approfittatene e godetevela al meglio!
Scorpione: Se la vita vi offre degli spunti, cercate di coglierli e farne tesoro. Il cambiamento parte sempre da se stessi.
Sagittario: Prendere con filosofia le sfide quotidiane è una dote che hanno in pochi: voi siete fra questi fortunati.
Capricorno: Se qualcuno vi confessa un segreto, mettete da parte lo spirito da perpetua e conservatelo.
Acquario: Giornata all’insegna della malinconia. Non lasciatevi abbattere dai rimorsi: il futuro è molto più interessante!
Pesci: Vi attende una giornata pesante scandita dal traffico e dal caldo. Tenete duro e approfittate di ogni pausa.