Ariete: La settimana si chiude in positivo: il vostro impegno è riconosciuto e potete concedervi una pausa meritata.

Toro: In amore c’è più chiarezza. Un confronto sincero scioglie dubbi e prepara il terreno per maggiore serenità.

Gemelli: Un collega vi sorprende con un gesto di supporto. Le collaborazioni oggi diventano più solide e utili.

Cancro: Un invito di amici vi fa sorridere. Non rifiutatelo: chiudere la settimana in leggerezza vi farà bene.

Leone: Vi lasciate alle spalle tensioni lavorative. La serata promette entusiasmo e relazioni capaci di ravvivarvi.

Vergine: Un’occasione economica merita attenzione. Valutate bene i dettagli, senza sottovalutare i possibili sviluppi.

Bilancia: Una conversazione profonda con una persona cara vi emoziona. A volte i rapporti crescono così.

Scorpione: Il lavoro porta qualche sfida, ma siete pronti a gestirla. La serata vi restituirà calma ed energia nuova.

Sagittario: Un progetto personale prende forma. Condividerlo vi aiuta a credere ancora di più nelle vostre capacità.

Capricorno: Un piccolo imprevisto vi costringe a cambiare piani. Mostrate elasticità: il risultato sarà comunque positivo.

Acquario: Le amicizie vi ricaricano. Un confronto leggero è il modo migliore per chiudere la settimana col sorriso.

Pesci: Avvertite il bisogno di lentezza. Una serata intima, lontana dai rumori, vi regalerà il giusto equilibrio.

