Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Vi sembra di riuscire a respirare già la primavera attorno a voi e, proprio come un fiore, vi sentite rinascere...

Toro: Non fossilizzatevi su idee oramai superate ma aprite i vostri orizzonti, siate più flessibili e ascoltate il punto di vista altrui.

Gemelli: Oggi sembra proprio che tutto voglia andare storto...non demoralizzatevi, la serata porterà con sé una dolce sorpresa!

Cancro: Cercate di tagliare fuori le cattive abitudini che non fanno altro che danneggiarvi. Smettetela di crearvi problemi da soli.

Leone: Siete degli inguaribili sognatori e vorreste al vostro fianco qualcuno di più concreto, che sappia stare con i piedi per terra.

Vergine: Nei prossimi mesi esplorate la vostra sensibilità in maniera più approfondita per non perdere il contatto con voi stessi...

Bilancia: Non starete esagerando con le frecciatine? Va bene rispondere a tono ma le ripicche non sono mai un vanto.

Scorpione: Non abbiate paura dei vostri sentimenti ma, invece, accoglieteli e cercate di goderne al massimo. Oggi è il momento giusto!

Sagittario: Da un po’ di tempo sentite che i riflettori non sono più puntati su di voi come vorreste che fossero...chiedetevi come mai.

Capricorno: Al lavoro sembra che i complimenti nei vostri confronti non finiscano mai. Siete brillanti, ma basta nottate in ufficio...

Acquario: Rimuginare non vi fa bene: ciò che è passato non esiste più, cercate di elaborare gli eventi per riuscire ad andare avanti.

Pesci: Entrate in contatto con il vostro bambino interiore, la persona che eravate durante l’infanzia. Vi aiuterà a comprendervi.

© Riproduzione riservata