Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Quante volte vi siete fatti la stessa domanda: arriverà mai quel momento? Ora capite che dipende da voi...

Toro: Arrivate anche voi al punto di finire le energie: come recuperarle? Riprendete quella vecchia abitudine...

Gemelli: Non vi aspettavate che le cose si mettessero male, eppure questa si rivelerà per voi un’occasione per rinascere.

Cancro: Arginare i pensieri tristi per voi non è facile. Ultimamente, tuttavia, vi accorgete che l’ironia è l’arma vincente!

Leone: Il bicchiere mezzo pieno non vi appartiene granché: qualcosa, però, vi sta facendo cambiare prospettiva...

Vergine: Non siete molto d’accordo con la decisione di una persona cara. Intervenire oppure no? Rifletteteci molto bene.

Bilancia: Un litigio innescato da argomenti futili vi ha chiuso come un riccio. Chi farà il primo passo per ritrovare la pace?

Scorpione: Credete che la verità sia un bene prezioso: ricordate che per avere effetto, però, deve essere detta con amore.

Sagittario: Quando le cose si fanno difficili tirate fuori le vostre migliori qualità: vi piace troppo battervi per cose grandi, vero?

Capricorno: Ultimamente vi siete accorti di quanto certe persone tengano a voi. Perché non proporre una cena insieme?

Acquario: Qualsiasi cosa vi capiti oggi non siete dell’umore per reagire bene. Cercate di non entrare in questioni spinose...

Pesci: Desiderate la tenerezza, ma allo stesso tempo vi fa una gran paura: solo per questo la tenete lontana.

