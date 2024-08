Cosa ci aspetta oggi, 14 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Le cose stanno finalmente volgendo nel verso giusto, ma non dovete aver paura dei cambiamenti!

Toro – Da qualche tempo la fatica sta diventando maggiore della soddisfazione. Forse è il momento di cambiare?

Gemelli – Vi state togliendo qualche sassolino dalla scarpa in vista della prossima partenza? Non siate troppo duri...

Cancro – Chi ha detto che per essere felici bisogna sempre viaggiare in coppia? Realizzate da soli il vostro sogno!

Leone – Vi piace dare consigli, ma a volte dovreste considerare più la situazione generale e meno la persona...

Vergine – La prova costume non è andata come volevate? Non importa! La persona amata non farà caso a questo!

Bilancia – Datevi un po’ di tempo per fare chiarezza, ma ricordatevi di non abbandonare le persone che vi circondano.

Scorpione – Ricordate che due caffè sono il vostro limite, altrimenti dovrete mantenere la calma per tutto il giorno...

Sagittario – Fidatevi: tutte le decisioni che state prendendo ora si trasformeranno in qualcosa di bello!

Capricorno – Anche se questo periodo vi sembra non finire mai, ricordate che ad aspettarvi c’è una vacanza da sogno!

Acquario – I giorni che precedono le vacanze sono sempre più tragici, ma finalmente ci siamo: preparate le valigie!

Pesci – Se le vacanze sono già passate o devono ancora arrivare, rifugiatevi in piscina: la frescura aiuterà.

