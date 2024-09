Cosa ci aspetta oggi, 13 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Dopo una dura giornata di lavoro tutto ciò di cui avete bisogno è una serata in compagnia dei vostri amici!

Toro – Oggi avrete il presentimento che qualcosa possa andare storto, ma non riuscite a inquadrare cosa...

Gemelli – Ricordatevi di non cambiare mai per nessuno: trovate chi vi apprezza proprio per la vostra unicità!

Cancro – Vi sentite malinconici, sarà che l’estate arriva alla sua fine? Godetevi il weekend intanto, e non pensate al resto!

Leone – Un commento inappropriato potrebbe minare la vostra fiducia in voi stessi. Non dategli troppo peso.

Vergine – Per voi ammettere di avere torto è un gesto davvero complicato, ma oggi vi troverete costretti a cedere...

Bilancia – Il vostro aplomb rischia di essere messo a dura prova da qualche collega impiccione. Non perdete la calma!

Scorpione – In questo periodo vi ritrovate spesso con la testa fra le nuvole. Che ci sia qualcuno a farvi battere il cuore?

Sagittario – A volte la vostra lingua è davvero tagliente, ma oggi una persona cara avrà bisogno di tutta la vostra schiettezza.

Capricorno – Non si può sempre pensare a lavorare: prendetevi un giorno di riposo e vedrete che i risultati ne gioveranno.

Acquario – Siete determinati nel portare a termine i vostri piani, senza farvi ostacolare da niente e nessuno. Avanti così!

Pesci – Leggere la mente è un dono che vorreste avere, ma di cui purtroppo non siete ancora dotati: comunicate!

