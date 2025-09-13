Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni dello Zodiaco!

Ariete: Se avete in programma di fare dei lavori in casa, questo è decisamente il periodo giusto per cominciare.

Toro: Oggi vi siete svegliati convinti che qualcuno stia tramando alle vostre spalle: non siate sempre così diffidenti.

Gemelli: Una notizia particolarmente lieta vi donerà immensa gioia: approfittate delle good vibes e siate grati.

Cancro: Settembre è periodo di recuperi scolastici, ma se non siete più studenti, focalizzatevi sulle amicizie lontane.

Leone: Fieri di voi, vi presenterete di fronte a chi vi deve giudicare con idee chiare e un fare molto determinato.

Vergine: A livello emotivo e relazionale oggi si prevedono montagne russe: allacciate le cinture e buttatevi!

Bilancia: Fare i conti con un evento complesso che vi ha coinvolti in passato non è facile: provate con la terapia!

Scorpione: Accantonate per un attimo l’arroganza e fidatevi del consiglio di qualcuno più saggio e anziano di voi.

Sagittario: Gli astri oggi convergeranno tutti su di voi per darvi le energie giuste ad affrontare ogni imprevisto.

Capricorno: Siete troppo orgogliosi per ammettere che avete sbagliato. Oggi è il giorno giusto per provare a scusarsi.

Acquario: Avete sempre la testa fra le nuvole. Oggi un contrattempo dell’ultimo minuto vi riporterà con i piedi per terra.

Pesci: Generosità e altruismo sono i vostri punti di forza: trovate qualcuno in difficoltà e cercate di aiutarlo!

© Riproduzione riservata