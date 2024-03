Cosa ci aspetta oggi, 13 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Ricordate di non smettere di credere in voi stessi, anche in giornate complicate come quella di oggi.

Toro - Riprendete i vostri progetti di vita là dove li avevate interrotti. Vedrete che tutto si sistemerà. Forza!

Gemelli - Prima di passare a decisioni affrettate e dettate dall’impulsività, fermatevi a riflettere sul perché lo fate.

Cancro - Cominciate sempre dai primi passi per raggiungere la meta, senza accelerare il vostro cammino...

Leone - Il forte attaccamento alla famiglia è la vostra forza, ma al tempo stesso una debolezza. Ricordatevelo...

Vergine - Verità e rispetto: ricordatevi questo quando la persona che vi interessa vi chiederà le vostre intenzioni.

Bilancia - Oggi mostrerete a tutti il vostro charme irresistibile: siete pronti a sentirvi magnifici e al centro dell’attenzione!

Scorpione - Rimproverate a voi stessi un passo falso nel vostro percorso, ma non tormentatevi eccessivamente.

Sagittario - Intendete rivoluzionare la vostra vita da cima a fondo: iniziate dal vostro armadio, facendo una bella pulizia.

Capricorno - Comincia per voi una nuova fase della vostra vita: ricordate sempre di non voltarvi mai indietro!

Acquario - Avrete a che fare con una decisione più che fondamentale: per la cena di stasera minestrone o una pizza?

Pesci - Con la vostra allegria contagiosa riuscirete a conquistare quella persona interessante conosciuta da poco.

