Cosa ci aspetta oggi, 13 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Non cercate la persona perfetta, bensì un compagno di viaggio pronto a partire per un’avventura, senza freni e paure.

Toro – State lavorando su voi stessi, mantenendo il sangue freddo anche quando un imprevisto scombussola i piani: bravi così!

Gemelli – Mentire, si sa, non è corretto, però a volte una bugia a fin di bene non fa altro che evitare inutili problemi e discussioni.

Cancro – Un momento sorridete e, poco dopo, avete solo voglia di restare soli. Gli sbalzi d’umore marcheranno la giornata di oggi.

Leone – Ci rimanete male quando qualcuno vi fa passare come colpevoli senza motivo: dimostrate, ancora, la vostra superiorità.

Vergine – Per ricaricare le pile non c’è nulla di più bello di un pranzo in famiglia per scambiarsi ricordi e dolci attenzioni.

Bilancia – Per voi l’amore significa portare nella propria vita luce e serenità: con questa base il vostro cuore è protetto da insidie.

Scorpione – L’orgoglio rischia di allontanare o peggio ferire una persona a voi cara: domandatevi se davvero la ragione è dalla vostra...

Sagittario – Vi domandate perché la felicità non bussa alla vostra porta: forse avete soltanto bisogno di maggiori consapevolezze.

Capricorno – Amate pianificare la routine della giornata ma, a volte, è proprio nel caos creativo che si generano le migliori idee!

Acquario – Avete come un sesto senso, la capacità di capire quello che potrebbe riservarvi il futuro: ascoltate i vostri pensieri.

Pesci – Quando una persona cara vi dà un consiglio, forse dovreste ascoltarlo subito senza riconoscere a posteriori la sua validità.

