Cosa ci aspetta oggi, 12 novembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – In famiglia siete troppo agitati. Stress e tensione vi condizionano: cercate di essere cauti per evitare malintesi inutili.

Toro - Basta temporeggiare: le questioni che sono rimaste in sospeso da tempo vanno affrontate e risolte adesso!

Gemelli – State accusando un po’ di stanchezza, ma l’amore può aiutarvi. Lì siete sereni: dedicatevi di più alla vostra metà...

Cancro – Sono in arrivo novità, specie sul lavoro. Tenete gli occhi aperti per sviluppi e situazioni vantaggiose per voi!

Leone – Una battuta d’arresto non può abbattervi: cacciate via l’insoddisfazione e la frustrazione che vi accompagnano.

Vergine – Sprizzate piena vitalità, c’è da approfittarne! Cogliete l’occasione per dedicarvi al fisico con un po’ di sport.

Bilancia – La fiducia che esprimete potrebbe trasformarsi in qualcosa di stabile e duraturo. Vi piace qualcuno? Provateci...

Scorpione – Contrattempi e ritardi non vi devono spaventare. Avete in voi l’energia giusta per affrontare le sfide che vi attendono.

Sagittario – Nonostante la pesantezza del periodo, riuscite a mantenere quella positività innata che vi contraddistingue.

Capricorno – La situazione economica tende a migliorare: per voi c’è la possibilità recuperare perdite o mancati guadagni.

Acquario – I colleghi di lavoro mettono a dura prova la vostra pazienza: mantenete la calma e tentate di non esplodere...

Pesci – Siete spossati, ma non temete: sotto l’aspetto sentimentale state per prendere il largo in un oceano di emozioni!

