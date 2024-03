Cosa ci aspetta oggi, 12 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Avete sempre in testa il vostro obiettivo da raggiungere, ma attenti a non fissarvi in modo eccessivo.

Toro: Da questa mattina la vostra golosità non vi lascia scampo: perché non preparate una torta al cioccolato?

Gemelli: La caoticità che vi contraddistingue sul lavoro vi aiuterà in un progetto multidisciplinare. Evviva!

Cancro: Riconnettetevi con il vostro io interiore e cercate di fissare i punti fermi da seguire quotidianamente.

Leone: Non ricominciate con le vostre insicurezze riguardo alla fedeltà del partner e credete nel vostro amore!

Vergine: Gioite delle piccole cose che vi fanno stare bene, dall’affetto della vostra famiglia alla vicinanza degli amici.

Bilancia: Imbucarsi a una festa per conoscere nuove persone interessanti potrebbe non essere una cattiva idea...

Scorpione: Riallacciare o no i rapporti con un famigliare che non sentite da tempo? A voi l’ardua decisione...

Sagittario: Tornerete sui vostri passi dopo una decisione sbagliata non appena vi ricorderete cosa conta davvero.

Capricorno: Una brutta gatta da pelare sta per arrivare in ufficio. Armatevi di pazienza e molta calma!

Acquario: Andreste in capo al mondo al seguito dei vostri amici più cari. A quando il prossimo viaggio insieme?

Pesci: Sembrano nascere in voi sentimenti sinceri verso un vostro amico. Che fare ora? Farvi avanti oppure no?

