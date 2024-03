Cosa ci aspetta oggi, 10 marzo, secondo lo Zodiaco.

Ariete – La giornata inizia con il piede sbagliato. Qualche malumore irrisolto potrebbe rendervi alquanto nervosi.

Toro - Siete stanchi della solita vita, tuttavia non fate nulla di concreto per poterla cambiare. Che sia ora di osare?

Gemelli - Un ritorno dal passato non vi è gradito, ma se volete metterci una pietra sopra è bene fare un confronto.

Cancro - Fate in modo di non sottovalutare il vostro partner che in questo periodo ha particolarmente bisogno di voi.

Leone - Non siete mai stanchi di lottare in ciò per cui credete, ma trovate l’equilibrio giusto per non perdere le energie.

Vergine - In questi giorni la vostra testardaggine non vi sarà d’aiuto. Al lavoro cercate di ascoltare di più.

Bilancia - Coccole dolci concluderanno una giornata pesante. Il feeling con il partner non è mai stato così bello.

Scorpione - Forti, amabili e ottimisti: grazie a queste vostre virtù tutti i sogni nel cassetto diventeranno realtà!

Sagittario - In questi giorni siete a corto di energie, il consiglio? Organizzate un weekend rilassante, magari in una spa.

Capricorno - Prendere una posizione decisiva è il vostro forte, ma in questi giorni sembra che siate bloccati dai dubbi.

Acquario - Avere sempre l’ultima parola su tutto non è sano. Imparate ad accogliere le esigenze del vostro partner.

Pesci - Riuscite sempre a vedere il bicchiere mezzo pieno. Questo vi nobilita e aiuta anche gli altri a sperare sempre.

