Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Un’intuizione ‘speciale’ vi metterà in grado di adattarvi alle situazioni più impreviste senza batter ciglio...

Toro: Quest’oggi tenete alta la guardia nel lavoro, frenate la vostra attrazione per persone e situazioni strane!

Gemelli: Ascoltate i consigli delle persone che avete al vostro fianco. Forse vi stanno dicendo una scomoda verità...

Cancro: Preparatevi al meglio, senza tralasciare i dettagli, e l’incontro tanto atteso avrà un esito molto positivo...

Leone: Uno spostamento dovuto al lavoro sarà un bel divertimento soprattutto se lo farete in buona compagnia.

Vergine: Oggi sentite chiaramente che è un ottimo momento per raggiungere un traguardo importante al lavoro.

Bilancia: Certi pensieri non vi lasciano in pace: non cadete nella loro trappola e dedicatevi ad altri interessi.

Scorpione: Continuate a pretendere troppo dai vostri colleghi di lavoro: mettetevi nei loro panni almeno stavolta.

Sagittario: Non preoccupatevi troppo per un risultato momentaneamente poco convincente, continuate a insistere.

Capricorno: In testa avete ancora un viaggetto estivo, progetto che coltivate da qualche tempo. Cosa state aspettando?

Acquario: In questo periodo una situazione affettiva poco chiara vi spinge a guardare meglio in voi stessi. Fatelo...

Pesci: Un po’ di jogging o qualche bella camminata a passo spedito vi aiuteranno a sentirvi scattanti e leggeri!

