Continua l’avventura di Antonio Bubu Gargiulo a Masterchef Italia.

Dopo il debutto della scorsa settimana anche ieri, seppur non senza difficoltà, il 19enne campano di nascita, ma cagliaritano a tutti gli effetti, è riuscito a salire sulla balconata e a strappare il biglietto per la prossima puntata del cooking show di Sky condotto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

E dire che le cose all’inizio non si erano messe molto bene. Il risotto con impepata di cozze presentato al primo step aveva fatto finire Bubu al pressure test, perché come ha detto Barbieri «una buona cottura non è sufficiente a dire wow». Ma alla fine proprio la cottura lo ha salvato.

Anche questa volta è stato un crescendo di emozioni con il primo Skill Test della stagione, la prova più tecnica di Masterchef. Tre step per una sfida che ha messo al centro le capacità tecniche dei cuochi amatoriali: a ogni gradino i migliori sono saliti in balconata, per i peggiori invece via via, fino all’ultima, decisiva prova al cospetto dello chef Davide Scabin 2 stelle Michelin. E Bubu al secondo step con i suoi spaghetti alla chitarra al sugo di polpette, ha convinto tutti, Scabin compreso. E adesso via alla prossima sfida.

