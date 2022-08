Un tribunale della California ha condannato a quattro anni di carcere uno dei tre uomini accusati del furto dei cani di Lady Gaga.

Jaylin Keyshawn White, 20 anni, ha ammesso di far parte di una banda che ha aggredito e sparato al dogsitter Ryan Fischer mentre stava portando a passeggere i tre bulldog francesi della star - Koji, Gustav e Miss Asia - vicino al Sunset Boulevard, a Los Angeles, nel febbraio del 2021.

Gaga in quel periodo era in Italia per le riprese di “House of Gucci” di Ridley Scott nel quale interpreta Patrizia Reggiani, moglie e mandante dell'omicidio di Maurizio Gucci.

La cantante offrì una ricompensa da 500mila dollari a chiunque fosse riuscito a riportare a casa i suoi amati cani, appartenenti a una razza molto amata dalle celebrities americane.

