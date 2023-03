Concita De Gregorio si confessa a Belve e nel salotto di Francesca Fagnani rivela di aver avuto un tumore.

«Lo dico per la prima volta qui. È stato un anno impegnativo, mi sono operata ad agosto per un cancro e sono in cura», ha detto. «Ora indosso una parrucca, abbastanza simile ai miei capelli».

La ragione per cui non ne ha parlato finora in pubblico è stata «evitare che tutti si rivolgessero a me con aria dolente chiedendomi come stai – ha spiegato la giornalista -. Perché quello è solo un pezzo della tua vita, non è tutta la tua vita».

«Oggi ne parlo al passato perché ho tolto tutto quello che dovevo togliere ma purtroppo in questi casi non si può mai parlare completamente al passato», ha aggiunto.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata