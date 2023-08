Il violino di Marco Ligas e l'arpa di Davide Burani, una sinergia di strumenti per il concerto che ha incantato il pubblico presente nella basilica di San Gavino, la splendida chiesa romanica di Porto Torres. Un repertorio ricco con le musiche di Tournier, arpista e compositore francese del ‘900, e di Thomas prolifico compositore gallese.

Il programma variegato ha offerto al pubblico una esecuzione suggestiva con capolavori per arpa e violino dei più grandi musicisti, spingendosi anche nei secoli precedenti con autori quali Saint-Saëns e Gluck. La rassegna concertistica Musica & Natura a cura del direttore artistico Donatella Parodi, proseguirà fino al 18 agosto con 24 appuntamenti in cartellone: 21 a Porto Torres e tre ad Alghero presso il chiostro di San Francesco. Diverse e suggestive location, luoghi di grande fascino e cultura per il XVIII evento concertistico di musica classica, jazz e leggera.

