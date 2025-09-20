Una serata per ricordare Luca Naseddu, noto avvocato giuslavorista e vice presidente dell'ente concetrti Marialisa de Carolis, scomparso nel settembre dell'anno scorso. L'appuntamento è per lunedì alle 20 nella chiesa di San Giuseppe a Sassari.

Protagonista del concerto commemorativo sarà l'organista e clavicembalista Davide Pinna. Proporrà brani dei compositori Girolamo Frescobaldi, Tomaso Albinoni, Giovanni Battista Pescetti e Johann Sebastian Bach.

Concertista di livello nazionale, che si è esibito anche in America Latina, Davide Pinna si è occupato l'anno scorso anche di lanciare una campagna di crowdfunding per il resturo dell'organo Mascioni della Chiesa di San Francesco, a Sassari.

