Concerto dell'organista Davide Pinna in ricordo di Luca NasedduL'avvocato scomparso l'anno scorso era vice presidente dell'ente concerti de Carolis
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Una serata per ricordare Luca Naseddu, noto avvocato giuslavorista e vice presidente dell'ente concetrti Marialisa de Carolis, scomparso nel settembre dell'anno scorso. L'appuntamento è per lunedì alle 20 nella chiesa di San Giuseppe a Sassari.
Protagonista del concerto commemorativo sarà l'organista e clavicembalista Davide Pinna. Proporrà brani dei compositori Girolamo Frescobaldi, Tomaso Albinoni, Giovanni Battista Pescetti e Johann Sebastian Bach.
Concertista di livello nazionale, che si è esibito anche in America Latina, Davide Pinna si è occupato l'anno scorso anche di lanciare una campagna di crowdfunding per il resturo dell'organo Mascioni della Chiesa di San Francesco, a Sassari.