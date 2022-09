Cinquemila euro: è il prezzo che dovrà pagare Salmo per il concerto “abusivo” del 13 agosto 2021 sotto la ruota panoramica. Il decreto penale di condanna è stato notificato al rapper olbiese, all’anagrafe Maurizio Pisciottu, reduce dal caloroso abbraccio, questa volta in perfetta regola, del pubblico di casa nel concerto del Red Valley. Stessa ammenda anche per Alfredo Sechi, dipendente della società Lupetti che gestisce la ruota. In sostanza al rapper si contesta esclusivamente la violazione del testo unico di pubblica sicurezza per la mancata comunicazione del concerto al questore.

Le indagini

Le indagini condotte dal procuratore della Repubblica Gregorio Capasso, e avviate all’indomani del concerto, hanno escluso violazioni diverse da quelle delle norme del Regio decreto numero 773 del 1931, ossia il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Non sono state quindi contestate ipotesi di reato o contestazioni che riguardano le misure di prevenzione anti Covid. Nell’ambito della stessa vicenda l’imprenditore toscano Kevin Lupetti era stato già colpito da una sanzione amministrativa, quasi 1500 euro, inflitta dalla Capitaneria di Porto di Olbia, per il presunto utilizzo improprio dell’area demaniale concessa a Lupetti dall’Autorità portuale della Sardegna. La sanzione è stata impugnata davanti al giudice di Pace di Olbia. Anche in questo caso, i difensori, gli avvocati Rino Seu, Antonello Desini e Nicoletta Mani, stanno valutando un’opposizione che pare quasi certa.

L’evento

Le 3500 persone si erano radunate sotto la ruota panoramica dopo un passaparola sui social che annunciava un concerto a sorpresa gratuito dopo l’evento Water world music di venti giorni prima su un palco galleggiante a Cala dei Sardi. E il pubblico del rapper non si era fatto attendere. Salmo aveva rivendicato la sua esibizione, in una storia su Instagram, come denuncia pubblica della drammatica condizione dei lavoratori dello spettacolo, allo stremo a causa dei divieti imposti dalle misure anti Covid. Una posizione condivisa dal suo pubblico che era stata però contestata da alcuni suoi colleghi. Passato un anno, tutto è cambiato. La polemica con Fedez si è chiusa con una stretta di mano sul palco di San Siro. Per chiudere il caso giudiziario basteranno 5000 euro.

Caterina De Roberto

