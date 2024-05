Ventidue anni e una passione per la chitarra nata durante la Scuola Media. Andrea Niffoi è il protagonista dell'appuntamento di mercoledì alle 19 in Sala Sassu per la rassegna "I mercoledì del Conservatorio". L'ingresso è libero e gratuito.

Il chitarrista di Orani, allievo del "Canepa" di Sassari, proporrà i brani dello spagnolo Agustín Barrios Mangoré Preludio op. 5 n. 1, Estudio en Sol menor, Preludio en Do menor, Preludio en La menor. Di Mario Castelnuovo-Tedesco verranno poi proposti Aranci in fiore (op. 87a), Aria da chiesa (Greeting Cards op. 170 n. 43) e Tonadilla (Greeting Cards 170 n. 5). Il concerto si chiuderà con Hommage à Chopin del compositore polacco Alexandre Tasman.

La rassegna dei mercoledì, che sta facendo registrare una media record di spettatori, alterna la presenza di musicisti già affermati a livello internazionale a concerti dei docenti e allievi del Conservatorio sassarese. Agli appuntamenti del mercoledì si aggiungeranno, nel periodo estivo, i “Notturni contemporanei”, eventi in collaborazione con il Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, che valorizzano non soltanto la capacità esecutiva degli allievi ma anche la loro produzione compositiva nella musica contemporanea.

