“Comportamento inappropriato”. Searchlight ha sospeso le riprese di un film con Bill Murray per questa accusa, non meglio specificata, rivolta proprio all’attore.

"Being Mortal", prodotto dagli studi che fanno capo alla Disney, doveva essere il debutto alla regia di Aziz Anzari, il comico di origine indiana autore e interprete della serie di Netflix "Master of None".

A quanto si apprende è stata aperta un’inchiesta e non si sa se Murray verrà estromesso dal cast come di recente è accaduto all'84enne Frank Langella, licenziato dalla serie "The Fall of the House of Usher" dopo accuse di molestie sessuali sul set.

Murray, 71 anni, star di “Ghostbuster” e attore feticcio di Wes Anderson, che dal 1998 lo ha diretto in nove film, già in passato è stato protagonista di episodi che lo hanno reso una presenza difficile sul set di film e programmi televisivi.

“Alla fine della scorsa settimana – ha fatto sapere Searchlight – siamo stati informati di un reclamo e l’abbiamo immediatamente esaminato. Dopo aver studiato le circostanze, è stato deciso di non poter continuare la produzione in questo momento. Siamo davvero grati a tutti voi per tutto ciò che avete messo in questo progetto. La nostra speranza è di riprendere la produzione e stiamo lavorando con Aziz e Youree per capire i tempi necessari. La produzione si metterà in contatto con voi per condividere i dettagli dell’interruzione e vi faremo sapere non appena avremo maggiori informazioni da condividere”.

