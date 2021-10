Claudia Gerini finirà a processo al tribunale di Trani con l’accusa di avere “rubato” lo smartphone al paparazzo Maurizio Sorge, che ha presentato denuncia contro di lei e il suo ex compagno, Andrea Preti, per una vicenda avvenuta nel 2017 a Bisceglie.

L’attrice romana ha raccontato la sua versione dei fatti al “Corriere della Sera”: “Ero in tournée teatrale ed erano i primi tempi della mia storia con Andrea – ha spiegato –. Il fotografo ci aveva seguiti fino in Puglia e aveva preso una camera nel nostro stesso albergo. È il suo lavoro, ci sta. Io e Andrea usciamo a fare jogging, ci rendiamo conto che lui ci segue e ci scatta le foto: lo lasciamo fare. Dopo un’ora e mezza, gli dico con gentilezza: ci hai fotografato abbastanza, ora basta, no? Ma manco ci risponde. Dopo un po’, glielo ridico, lui finge di andarsene, ma continua a seguirci”.

Allora il fotografo le avrebbe risposto che avrebbe dovuto cambiare mestiere, nel caso in cui lei desiderasse essere lasciata in pace.

“E straparlava, come se noi attori fossimo scimmiette al servizio di chi ci fa andare sui giornali – ha aggiunto Gerini -. Sono cascata nella trappola e l’ho preso a brutte parole. Non minacce, solo parolacce. Ho sbagliato, ma ero esasperata, stanca per la corsa, non ci ho visto più. Lui ha ripreso la mia sfuriata”.

