Bruno De Salunes, Stefan Milenkovich, Martina Consonni e Silvia Careddu: il Classical Music Festival Costa Smeralda torna con grandi artisti. Tra il 4 e il 12 settembre il Conference Center di Porto Cervo ospiterà la sesta edizione della rassegna di musica classica curata dal Consorzio Costa Smeralda, che si aprirà giovedì con l’esibizione del celebre sopranista Bruno De Salunes, che prevede diverse arie tra le più celebri del repertorio Barocco.

Il cantante brasiliano sarà accompagnato dall’orchestra “Antonio Vivaldi” di Venezia, guidata dal Konzertmeister Guglielmo De Stasio, con i suoi solisti di eccezione. Lunedì 8 settembre sarà invece la volta del violinista ex enfant prodige Stefan Milenkovich, che eseguirà con il supporto dell’orchestra “Antonio Vivaldi” il Concerto di Mozart K 216 e alcuni brani virtuosistici come Zigeunerwaise e Introduzione e Tarantella di Pablo de Sarasate.

Il terzo appuntamento, in programma mercoledì 10, sarà dedicato ai giovani talenti in ascesa: spazio, allora, alla pianista Martina Consonni, che eseguirà – accompagnata dall’orchestra “Antonio Vivaldi” – il Primo Concerto per pianoforte orchestra (versione per pianofote e archi) di Felix Mendelssohn Bartholdy; seguirà l’esecuzione della Prima sonata per Archi di Gioacchino Rossini eseguita dall’orchestra “Antonio Vivaldi”.

Infine, il 12 settembre, la quarta e ultima serata: protagonista la flautista Silvia Careddu, che eseguirà il Concerto di Mozart per Flauto e Orchestra e altri brani celebri. Nota per essere stata primo flauto dell’Orchestra Filarmonica di Vienna, Silvia Careddu ha iniziato gli studi musicali presso il Conservatorio di Cagliari, la sua città natale, proseguendo il percorso a Parigi, dove ha ottenuto il diploma con i complimenti della giuria presso il Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

Gli eventi inizieranno alle 21.30, con ingresso libero al Conference Center di Porto Cervo.

© Riproduzione riservata