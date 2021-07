Torna ad Alghero il “Cinema delle terre del mare”, dieci giorni di proiezioni e di incontri con autori, registi, produttori. Dal 22 al 31 luglio, il Festival è organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero, sempre come un viaggio itinerante per cinefili in movimento.

Tra gli ospiti in cartellone le registe Nuria Giménez Lorang, dalla Catalogna, Alessia Bottone e Silvia Giulietti; il regista isolano Mario Piredda, reduce dal grande successo de L’agnello, il produttore Alessandro Greco.

Film italiani e proiezioni internazionali tra lo spazio di Lo Quarter, in pieno centro storico, il suggestivo Mirador Giuni Russo che domina l’intero golfo, e l’incantevole spiaggia di Maria Pia. Le serate del festival saranno introdotte dalla presentazione del progetto seriale “Tuffi”, nato da un’idea della direttrice della Società Umanitaria di Alghero Alessandra Sento, per la regia di Marco Antonio Pani. Un’iniziativa di valorizzazione della memoria cinematografica audiovisiva (con immagini messe a disposizione dall’archivio della Cineteca Sarda) che raccoglie il cinema privato e di famiglia girato in Sardegna tra gli anni ’40 e ’80.

