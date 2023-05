Uno spot promozionale per lanciare il film Disney “La Sirenetta” le cui riprese sono state girate sul lungomare di Castelsardo.

La città dei Doria sarà protagonista un’altra volta. Anche il trailer verrà realizzato, infatti, a Castelsardo e lancerà in tutto il mondo il tanto atteso live-action della Disney, parte di quel grandioso progetto, iniziato ad ottobre del 2019, che ha portato alla scelta dell’antico borgo come una delle location del film, evento fortemente voluto e realizzato in collaborazione con la Fondazione Sardegna Film Commission.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Capula ha sostenuto, supportato, fornito le garanzie richieste, garantito la completa assistenza e disponibilità, per sostenere la scelta di Castelsardo rispetto ad altre location.

Centinaia di persone, tra attori di fama mondiale, produzione, membri dello staff, comparse, sono stati orgogliosamente ospiti per mesi della città, in diversi periodi, non solo nel momento delle riprese.

Ora, un altro evento di grande rilevanza: la registrazione del promo, con uno stupefacente video mapping a tema La Sirenetta.

Per dar modo alla produzione di realizzare lo spot, in orario notturno e nell'area urbana interessata, in alcune giornate e date del mese di maggio verranno realizzate delle prove di proiezione sul centro abitato e anche riprese video con drone.

«Ringraziamo con l'occasione tutti i cittadini ed i visitatori, che si sono dimostrati già disponibili ed orgogliosi, nel supportare la produzione cinematografica», ha dichiarato l’amministrazione comunale, «e nel venire incontro alle esigenze richieste, perché eventi di questa portata non significano solo cultura, ma promozione del territorio, con un ritorno d'immagine a livello mondiale, per far conoscere ancor di più la nostra città e la Sardegna tutta».

© Riproduzione riservata