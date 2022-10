Mancano 4 mesi alla prossima edizione del Festival di Sanremo ma Chiara Ferragni già “vola” al Teatro Ariston.

L’influencer co-condurrà accanto ad Amadeus la prima e l'ultima serata della kermesse, il 7 e l’11 febbraio.

“Oggi vado in un posto speciale”, aveva scritto stamattina in una storia. Poche ore dopo gli scatti dalla Città dei Fiori, davanti all’Ariston e sul celebre palco: “Sanremo, ci vediamo presto”.

E ancora: “Sarà epico”.

L’annuncio di Ferragni al Festival era stato dato ufficialmente a giugno da Amadeus, al Tg1.

Da tempo si vociferava della presenza dell’imprenditrice famosa in tutto il mondo ed è probabile che sia stata a lungo corteggiata (anche per altre precedenti edizioni) prima di dare il definitivo ok alla prossima: “Mi spaventa molto”, aveva confidato lei ai suoi follower, pur mostrandosi sinceramente emozionata e pronta ad accettare la sfida.

